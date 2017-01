Overal je favoriete koffie met Sallandse 'smartcoffeemaker'



RAALTE - Koffie precies zoals je het hebben wilt, altijd en overal. Dat serveert de Troffee, een persoonlijke maar machinale barista die je keer op keer een kopje espresso, lungo, cappuccino of macchiato met jouw favoriete sterkte en smaak voorschotelt. Of je nou thuis bent of op wereldreis, dankzij een app of QR-code op jouw smartphone.

Het lijkt een verre droom voor liefhebbers van een verfijnd kopje koffie, maar de Raalter ondernemer Paul Schrijver is dichtbij realisering. Demo- modellen zijn er al, in maart worden de eerste bestelde machines uitgeleverd door Troffee Netherlands, waarvan Schrijver directeur is. Thuis en in de horeca staan vele soorten apparaten die koffie serveren. ,,Koffiepads en -capsules zijn er in allerlei varianten, maar die zijn wel 'mainstream', voor de gemiddelde smaak'', stelt Schrijver. ,,Maar als je daarna vraagt wie de koffie écht lekker vond, zegt hooguit 15 procent 'ja'. Met ons apparaat kun je personaliseren, wij geven de consument 'tools' via een speciale app op de telefoon. Eerst probeer je de standaard smaak, daarna kun je de samenstelling proefondervindelijk naar wens aanpassen. Zo leg je precies vast hoe jouw favoriete kopje koffie moet worden samengesteld, en sla je die op in die app met een speciale naam zoals 'mijn favoriete espresso'.'' Een Troffee-machine heeft voorraadbussen voor twee soorten koffiebonen en houders voor toppings en smaken als melk, vloeibare suiker, chocolade, vanille, caramel, Irish cream en tiramisu. Via ingebouwde speakers krijgt de klant te horen dat zijn koffie is ingeschonken. ,,Onze prijzen zijn concurrerend met die van andere merken. De kleinere machine voor thuis, maar ook die voor de horeca en andere bedrijven. Interactief

De machines van Troffee zijn voorzien van een aanraakscherm en interactieve ict-toepassingen. Zo is contact mogelijk via de app, Bluetooth, NFC (voor contactloos betalen) en QR-code. Op Google-maps moet straks te zien zijn waar je terecht kunt voor de dichtstbijzijnde Troffee-koffie. ,,Mijn droom is dat er over enkele jaren een netwerk staat van onze koffiemachines waar je jouw eigen koffie kunt halen. Bij bedrijven maar ook op straat 'uit de muur', net als bij flappentappen.''