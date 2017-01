Poppe, Eektimmerman en Fuselier nu al winnaar Sallands Crosscircuit

HOONHORST - De eerste Jumbo Kamphuis Crossloop in Hoonhorst, met 500 deelnemers, leverde op oudejaarsdag al de eerste winnaars op in het Sallands Crosscircuit.

De crossloop in Hoonhorst was de achtste wedstrijd in het 'circuit' van totaal 15 wedstrijden. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moeten lopers minimaal acht wedstrijden volbrengen.

René Poppe deed dat en kwam alle achtmaal als winnaar over de eindstreep op de 10 kilometer bij de mannen 50-plus, Hij is daarom, met nog zeven wedstrijden voor de boeg, nu al klassementswinnaar.

Datzelfde overkwam Irene Eektimmerman en Marian Fuselier. Irene Eektimmerman (43) won in Hoonhorst haar achtste wedstrijd op de 5 kilometer in de categorie 40-plus, Marian Fuselier (54) deed hetzelfde in de categorie 50-plus.

Komend weekend zijn er twee crosslopen onder de vlag van het Sallands Crosscircuit. Op zaterdag 7 januari is de 30e Veldloop van VV Heino in Heino en Zondag 8 januari de 46e Midwintercross in Heeten.