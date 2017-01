Raadslid Guldemond vervangen door opvolger Bennink

RAALTE - Jasper Guldemond heeft gisteravond afscheid genomen van de gemeenteraad Raalte. Na bijna drie jaar als raadslid in Raalte gaf de Broeklander aan niet genoeg tijd vrij te kunnen maken voor de combinatie van zijn jonge gezin, werk en politiek. Hij werd door burgemeester Martijn Dadema toegesproken en bedankt voor zijn inbreng. Ook GB-fractievoorzitter Jan Schokker bedankte Guldemond voor zijn bijdrage aan GemeenteBelangen en de gemeente Raalte.

Aansluitend werd zijn vervanger beëdigd, André Bennink. De Luttenberger is in het dagelijks leven ondernemer in de kinderopvangorganisatie Het Schanebroekkie in Luttenberg en Oudleusen.