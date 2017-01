Raalte wil investeringsagenda voor leefbaarheid

RAALTE - Burgemeester Dadema streeft naar een 'investeringsagenda', die Raalte en de regio Zwolle geld moet opleveren van het Rijk en Europa voor leefbare dorpen en platteland, goede bereikbaarheid, bloeiende economie, goed onderwijs en duurzame energie.

Dat plan kondigde de Raalter burgemeester donderdagavond aan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het volle HOFtheater.

,,Polariseren lijkt de standaard, de negatieve politiek en boosheid overheerst en oplossingen worden niet geboden. Maar is dat Nederland, is dat Raalte, is dat Salland? Ik denk het niet! Raalte is optimistisch, vol hoop en ambitie, toekomstgericht.'' Die optimistische toon doorspekte de nieuwjaarstoespraak van Martijn Dadema, die hij opende met Bob Dylan's 'The Times They Are a-Changin' in de versie van Pearl Jam-zanger Eddie Vedder.

Verwijzend naar dit 'volkslied van verandering' blikte Dadema terug op een roerig 2016, ,,met prachtige momenten en zorgelijke ontwikkelingen.'' Op plaatselijk niveau zag de burgemeester vooral enthousiasme en tevredenheid. Hij roemde de inzet van vrijwilligers op gebied van sport, cultuur, verenigingsleven en de (mantel)zorg voor familie, vrienden of buren, en acties als de Samenloop voor Hoop, Strijd van Salland, Team Lef (RopaRun), en acties voor de behandeling van André Kruiper uit Heeten.

Dadema was ook 'zeer trots' op de manier waarop de Raalter samenleving reageerde op plannen voor de komst van een asielzoekerscentrum. ,,Een nuchtere en gastvrije gemeenschap die altijd bereid was om het gesprek te voeren, hoe moeilijk dat soms ook was. En uiteindelijk heeft een grote meerderheid gezegd dat de vluchtelingen welkom waren in Raalte. Het centrum gaat er niet komen, maar Raalte heeft laten zien dat deze discussie ook zonder agressie en toch democratisch kan worden gevoerd.''