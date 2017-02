Raalte blijft strijden voor traverses Marienheem

RAALTE - Er worden in de komende twee jaar geen traverses aangelegd bij Marienheem. Die conclusie valt te trekken uit de maatregelen die Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeentes Raalte, Hellendoorn en Dalfsen gisteren aankondigden om de N35 veiliger te maken.

Wethouder Wout Wagenmans stelt dat de gemeente Raalte zich nog niet heeft neergelegd bij de plannen. ,,Op ons verzoek worden de traverses nog onder de loep genomen'', stelt hij. ,,Het is de vraag of ze financieel haalbaar zijn. Ik zal daarom expliciet vragen naar alle kosten, opdat we die exact in beeld krijgen. Wanneer die traverses niet haalbaar zijn, moet ik dat goed uit kunnen leggen.''