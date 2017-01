article

RAALTE - De bekende Raalter verzetsman Jan Tielbeek is zondagavond op 98-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 1942 actief in het verzet in Raalte en omstreken, waarbij hij onderduikers hielp en neergestorte geallieerde piloten wegbracht. Op 14 oktober 1944 wist hij in de Helhuizen (buurtschap tussen Nieuw Heeten en Holten) ternauwernood te ontkomen bij een Duitse razzia. Bij deze grootscheepse klopjacht, waarbij tientallen mannen werden opgepakt, kwamen drie mensen om het leven.

Raalter verzetsman Jan Tielbeek overleden

