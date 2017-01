article

1.6825860

RAALTE - In de periode van 17 tot 30 januari kunnen woningzoekenden zich inschrijven voor een van de huurwoningen en appartementen in het Burgemeesterkwartier in Raalte.

Senioren voorrang voor Burgemeesterkwartier Raalte

RAALTE - In de periode van 17 tot 30 januari kunnen woningzoekenden zich inschrijven voor een van de huurwoningen en appartementen in het Burgemeesterkwartier in Raalte.

http://www.destentor.nl/regio/raalte/senioren-voorrang-voor-burgemeesterkwartier-raalte-1.6825860

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6825864.1484207044!image/image-6825864.jpg

Raalte,Bouwplan,Huurwoning-Huur,SallandWonen,burgemeesterkwartier,top,hermes

Raalte