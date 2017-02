article

RAALTE - Iedereen die een zetje in de rug nodig heeft om met succes te kunnen deelnemen aan de maatschappij, kan vanaf 28 maart voor een cursus of andere vormen van leren terecht in een afgesloten ruimte in de bibliotheek van Raalte.

Studieruimte verrijkt Raalter bibliotheek

