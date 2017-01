Video | Extra op- en afrit nieuw tankstation Raalte

RAALTE - Op de plek van het vroegere caravancentrum bij de rotonde van de N348 en N332, wil OQ Value nog steeds een tankstation, autowasserette en groothandel in brandstoffen en smeermiddelen vestigen. Daarvoor zijn extra op- en afritten nodig.

Het terrein heeft nu de ingang aan de Heetenseweg (N332), maar dat is niet voldoende voor een veilige verkeersafwikkeling en zou gevaar kunnen opleveren met afslaand verkeer. In de nieuwe aanvraag is nu sprake van een afrit van de N332, plus een extra afrit van de Nieuwe Deventerweg (N348) voor verkeer dat vanuit de richting Deventer en Wesepe de rotonde nadert. Al het verkeer dat het terrein verlaat, moet gebruik maken van een nieuwe oprit op de N348 net voor de rotonde.

Middengeleider

Om afslaand verkeer te voorkomen wordt er in beide wegen een middengeleider geplaatst, vergelijkbaar met de scheiding tussen de rijbanen bij het tankstation van Tinq aan de Heinoseweg (N35) bij Raalte. Deze voor alle partijen bevredigende oplossing, waarover het bedrijf jarenlang onderhandelde met de provincie, wordt betaald door OQ Value, dat eigendom is van Gerard Jansen Holleboom uit Broekland.

OQ Value BV is een handelsonderneming in Shell-brandstoffen en -smeermiddelen, met vestigingen onder diverse namen in Sas van Gent, Alphen aan den Rijn, Tiel en Didam. Hennie Gerritsen verkocht in november 2011 zijn bedrijf in caravans en kampeerartikelen aan Jansen Holleboom. Van maart 2014 tot oktober 2016 huurde Dobo Caravans uit Lettele het terrein; inmiddels zit Dobo in het voormalige 'Ton Jansen Rekreatie' bij Den Nul.

Caravanhandel

In het huidige bestemmingsplan is het terrein bij de rotonde bestemd voor caravanhandel en parkeerterrein. Het Raalter college van B en W stelt de gemeenteraad voor een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven, die definitief wordt als geen zienswijzen tegen de plannen worden ingediend. Op die manier kan de procedure zo vlot mogelijk verlopen en de omgevingsvergunning worden verleend.