Video | Mariënheem moet ander voorbeeld zoeken

MARIËNHEEM - Om de verkeersveiligheid in het dorp te bevorderen, neemt Plaatselijk Belang Mariënheem een voorbeeld aan de situatie bij Mariaparochie. Dat lijkt wat ongelukkig, al kan de oplossing wél goed zijn.

Tussen Almelo-Noord en Mariaparochie is op de drukke Ootmarsumsestraat een zogenoemde LARGAS aangelegd, een afkorting voor: langzaam rijden gaat sneller. Het is een langwerpige, druppelvormige rotonde. Deze moet vooral de doorstroming van het verkeer tussen de doorgaande route en de zijwegen bevorderen. En het makkelijker maken om de weg over te steken.

Maar de situatie aldaar lijkt niet op die in Mariënheem. In Almelo-Noord is de LARGAS een oplossing voor een probleem dat er wellicht gaat komen, maar nog niet is. Want de nieuwbouw die aan weerszijden van de weg is gepland, moet nog van de grond komen.

In Mariënheem is de N35 een grote barrière. Daar kan een LARGAS aan weerszijden van het dorp een oplossing zijn voor een probleem dat er al meer dan dertig jaar bestaat.