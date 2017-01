article

RAALTE - Twee dagen na de brand die op de avond van nieuwjaarsdag een woonboerderij aan de Hagweg in Raalte in de as legde, is de oorzaak nog niet bekend. Maandagochtend is daar wel onderzoek naar gedaan, meldt woordvoerder Janny Nijsingh van de Veiligheidsregio IJsselland.

Video | Oorzaak brand Raalter boerderij nog niet bekend

