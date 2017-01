Vleermuizen weg, gymzaal kan tegen de vlakte

RAALTE - De vleermuizen die het gebouw gekraakt hadden, hebben tegen wil en dank hun heil elders gezocht. En daarom kon de voormalige gymnastiekzaal aan de Esstraat in Raalte eindelijk tegen de vlakte.

Ecogroen Advies uit Zwolle heeft de beschermde zoogdiertjes verjaagd door gaten in de muren te boren. De vleermuizen voelden zich niet meer op hun gemak in die tochtige omgeving en hebben hun heil elders gezocht. Misschien wel in de nestkasten die zijn opgehangen in de muur van de belendende school, waar de bovenbouw van De Bolster is gevestigd.

De voormalige gymnastiekzaal, die voorheen behoorde bij basisschool de Ieme, ging vrijdag tegen de vlakte. Het terrein krijgt het karakter van openbaar groen.