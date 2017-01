article

1.6815521

MARIËNHEEM - Een veilig tracé door Mariënheem zonder de doorstroming van het verkeer op rijksweg N35 tussen Zwolle en Twente in gevaar te brengen is 'bittere noodzaak'. Dat zegt de Raalter wethouder Wout Wagenmans in een reactie op de plannen van de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem, die aan weerszijden van de bebouwde kom traverses, langgerekte druppelvormige rotondes, wil.

Wethouder: 'Oplossing N35 in Mariënheem bittere noodzaak'

MARIËNHEEM - Een veilig tracé door Mariënheem zonder de doorstroming van het verkeer op rijksweg N35 tussen Zwolle en Twente in gevaar te brengen is 'bittere noodzaak'. Dat zegt de Raalter wethouder Wout Wagenmans in een reactie op de plannen van de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem, die aan weerszijden van de bebouwde kom traverses, langgerekte druppelvormige rotondes, wil.

http://www.destentor.nl/regio/raalte/wethouder-oplossing-n35-in-mari%C3%ABnheem-bittere-noodzaak-1.6815521

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6812329.1483611144!image/image-6812329.jpg

Mariënheem,Verkeer en vervoer,N35 oplossing wethouder Wagenmans,top,hermes

Raalte