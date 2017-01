Wisseling van de wacht bij Taveerne Tivoli in Raalte

RAALTE - Café-restaurant Taveerne Tivoli in Raalte, gelegen naast het American Motorcycle Museum en West Cord Hotel Salland, is per 1 maart verkocht. Uitbaatster Willemien Boerdijk (63), die acht jaar geleden het café casco kocht van motormuseum-eigenaar Max Middelbosch, heeft de locatie verkocht aan Eva Middelbosch (35) uit Amsterdam, de dochter van Max. Daarmee komt de horecagelegenheid terug in handen van de familie Middelbosch.

Eva Middelbosch (manager in bbq-restaurant Graceland in Amsterdam) en haar vriend Rienk Jonker (internetbussiness) staan te trappelen om te beginnen, maar hebben nu nog een baan en een woning in Amsterdam. Pas over een maand is het zover. Dan ligt hun nieuwe leven in Raalte, met hun anderhalf-jarige zoontje Hank, bij Taveerne Tivoli.

,,Ja, ik sluit wel een periode af'', zegt Willemien Boerdijk. ,,Dat was de bedoeling ook, om een keer verder te gaan. Maar wanneer is een keer? Nou, nu dus. Heel dankbaar ben ik mijn gasten en mijn team. Veel mensen hebben me het vertrouwen gegeven. Daar ben ik heel blij mee. Nee, ik val niet in een gat. Voor mij zijn er geen gaten. Er komt nu alweer van alles op mijn pad. Dat hou ik eerst nog af. Eerst wil ik niets ‘moeten’ en dingen doen waar ik te weinig aan toe ben gekomen de afgelopen acht jaar.''