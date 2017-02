Zutphenaar opgepakt voor brute overval zus metaalhandelaar Raalte

RAALTE - Voor zijn rol in de gewelddadige overval op een 54-jarige vrouw uit Raalte is een man van 28 uit Zutphen woensdagavond als verdachte opgepakt. Dat meldde de politie vrijdagmorgen. De inwoonster van Raalte werd eind januari door drie gemaskerde mannen overvallen in haar woning.

In de nacht van 29 op 30 januari werd de 54-jarige vrouw rond 03.20 uur door drie onbekende personen met veel geweld overvallen in haar woning aan de Dahliastraat. Ze raakte hierbij gewond en moest in het ziekenhuis worden behandeld voor haar verwondingen.

Na de overval gingen de drie personen er in een donkere Volkswagen Golf vandoor. Kort daarop werd in Diepenveen een brandende VW Golf aangetroffen. Deze bleek kort daarvoor te zijn gestolen in Deventer.

Een speciaal daarvoor gevormd rechercheteam onderzoekt of deze woningoverval op de 54-jarige vrouw mogelijk verband houdt met meerdere, soortgelijke (woning)overvallen. De vrouw werd in augustus 2015 ook al eens in haar woning overvallen door meerdere personen. Toen spoten twee daders de toen 53-jarige bewoonster rond het middaguur pepperspray in de ogen. De vrouw bleef toen verder ongedeerd. De overvallers reden korte tijd later - met alleen wat geld uit de portemonnee van de vrouw - in een grijze BMW uit de 3-serie op hoge snelheid de wijk Blekkerhoek uit.

Overval op broer in 2014

De bewoonster van de Dahliastraat is een zus van de Raalter ijzerhandelaar, die in 2014 slachtoffer was van een overval. Mogelijk zijn beide overvallen het werk van dezelfde dadergroep, suggereerde de politie in oktober 2015 in een uitzending van Opsporing Verzocht.

Het rechercheteam onderzoekt op dit moment meerdere (woning)overvallen in Overijssel en Gelderland en sluit hierbij meerdere aanhoudingen niet uit.