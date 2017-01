article

RIJSSEN HOLTEN - "PGB-fraude, witwassen van geld, mensen uitbuiten, drugs, motorbendes." Dit zijn de misstanden die burgemeester Hofland in zijn nieuwjaarstoespraak aan de kaak stelde. "Kijk om je heen en verwonder jezelf als plotseling iemand in een dure auto rijdt, dure sieraden heeft. In Twente willen we als overheden niet onbewust of onbedoeld zulke ondermijningen toestaan."

Burgemeester Hofland stelt misstanden aan de kaak in toespraak

