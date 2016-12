Video | Carbidschieten is traditie op Beuseberg

HOLTEN - Eigenlijk schieten ze pas op Oudjaarsdag. De buren van de Beuseberg komen al decennia bij elkaar. De jongelui schieten, de ouderen begeleiden. Dit jaar laten ze twee dagen van te voren zien hoe dat werkt: carbidschieten zoals dat al decennia gaat achter de boerderij.

Vier melkbussen op een rijtje, verankerd tussen paaltjes en op bielzen. Met de deksels die er op getimmerd worden terwijl in een klein verfbusje in de bus carbid en water beginnen te reageren. Dertig seconden wachten en een vlammetje onder de melkbus doet het werk. Een oorverdovende knal en een drukgolf. De deksels schieten tientallen meters ver weg.

Op de Beuseberg in Holten doen ze het al decennia zo. Hoewel Jan 'van Menum' Jansen en Gert 'van Evertjes' Jansen zestig jaar geleden met èèn busje schoten. "Sindsdien elk jaar op Oudjaarsdag. Het zijn wat meer bussen geworden. Maar de traditie blijft. Meer dan dit hoeft niet. De knal, dat gevoel, daar gaat het om. Kinderen schieten hier vanaf een jaar of 4 mee. Altijd onder begeleiding natuurlijk. Vinden ze machtig. Oorbescherming op. En de bezoekers achter een lintje. Drinken een biertje mee. Iedereen hier in de buurt doet het. Vriendengroepen: kratje bier erbij en Oudjaarsavond inluiden. Door tot het donker wordt. Anders wordt het te gevaarlijk.''

Niks geen geexperimenteer met groter of meer. "Wij zijn van de traditie. Je gaat niet op een melkbus zitten als je 'm aansteekt. Het hoeft ook geen kanon te zijn. We deden het vroeger met een melkbus en dat doen we nog steeds. Ook niet met een voetbal in plaats van met de deksel. Als je achter het lint blijft kan er niks gebeuren.'' De jongeren uit de buurt kopen ook wel vuurwerk. Maar veel minder. "Deze knallen, die zijn toch het mooist'', grijnzen Dirk (12) en Danny (14). Beiden schieten ze al jaren met carbid. De oudere garde komt er bij het echte schieten meer aan te pas. "Maar dat hoeft ook niet. We leren het ze, en zorgen dat het veilig is. We geven de traditie door'', zegt Gert van Evertjes.