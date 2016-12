Rioolvet na Kerst geeft miljoenenschade

REGIO - Frituur- en bakvetten worden massaal in het riool gedumpt. Slechts 20 procent van de oliën en vetten worden naar de speciale, gele inzamelkliko’s gebracht. Dat zorgt voor een jaarlijkse schadepost van ongeveer 20 miljoen euro.

Juist nu piekt de verkoop van vetten. Nederlanders bakken oliebollen, frituren kersthapjes en gourmetten. Uit cijfers van branchevereniging van de oliën- en vettenindustrie, MVO, blijkt dat er jaarlijks 30 miljoen liter wordt verkocht. Het merendeel de laatste weken van het jaar: zo’n 5 miljoen liter. Tien miljoen liter belandt in het eindproduct, zoals een oliebol, 20 miljoen blijft over. Daarvan leveren Nederlanders dus maar 20 procent keurig in.

Riool

In plaats daarvan wordt het frituurvet via de wc, gootsteen of het putje in de achtertuin geloosd in het riool. Dat veroorzaakt jaarlijks zo’n 175.000 verstoppingen. Bij particulieren, het gemeentelijke riool, maar ook in zuiveringsinstallaties. Die opstoppingen moeten allemaal met speciale zuigmachines verholpen worden. De schade: ongeveer 20 miljoen euro per jaar.

Kliko

Een ander deel van het overtollige vet wordt in afvalcontainers gedumpt. „Eeuwig zonde”, zegt Nicole Vervaet van MVO daarover. „Want van die vetten maken we biodiesel. Je gooit dus feitelijk brandstof weg.” Zij pleit voor meer inleverpunten. In onze regio zijn nu slechts 132 gele kliko’s. Minder dan het landelijke gemiddelde van 7 per gemeente. „Toch is het een kleine moeite om het in te leveren. De afstand naar de dichtstbijzijnde kliko mag geen excuus zijn, die is overal niet heel groot.”