HEETEN - In het verzorgingshuis Stevenskamp in Heeten zitten drie bewoners opgesloten in de lift. Door een storing is die defect.

Drie bewoners vast in lift in Heeten

