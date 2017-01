article

WIJHE - Kleine ingrepen, een groot plezier. Fietsen met manden, gevuld met kleurrijke geraniums of violen, fleuren straks de Langstraat in Wijhe op. Met haar gedachtespinsel om winkelstraten in Olst-Wijhe op te fleuren, won de 72-jarige Erna van der Ploeg in Wijhe vorig jaar de publieksprijs in de verkiezing Het beste idee van Olst-Wijhe.

Fietsen met bloemen als lokmiddel voor Langstraat Wijhe

