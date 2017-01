Spekgladde wegen in de regio

Het KNMI heeft een code geel afgegeven die geldt voor alle provincies. Vooral oost en noord Nederland krijgt te maken met spekgladde wegen. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur weer op en verdwijnt de gladheid geleidelijk.

De buien van de afgelopen nacht veroorzaken niet alleen door sneeuwval en korrelhagel gladheid, ze zorgen er ook voor dat het strooizout wegspoelt. Daardoor kan het op alle wegen verraderlijk glad zijn. Ook fietspaden en stoepen zijn soms spekglad.

De gladheid was oorzaak van verschillende ongevallen in de regio:

Auto tegen boom in Rouveen

Op de oude Rijksweg in Rouveen is zaterdagavond een auto tegen een boom gereden. Hierbij vielen twee gewonden en moest er een traumahelikopter worden ingezet.

Slippende auto eindigt in kanaal Kuinre

Op de Slijkenburgerdijk, N351 is een auto te water geraakt. In een spekgladde bocht is de auto rechtdoor gegleden. De inzittenden konden op eigen kracht uit de auto komen.