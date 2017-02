article

STAPHORST - Er is brand geweest in een schoorsteen op een boerderij met een rieten dak in Staphorst. Een bewoner ontdekte de brand en begon zelf met blussen, hierbij is de bewoner gewond geraakt aan een hand en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bewoner gewond door eigen blusactie in Staphorst

