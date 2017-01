article

IJHORST - De bewoner van een huis aan de Sparrenlaan in IJhorst is aangehouden door de politie, nadat er brand was uitgebroken in zijn woning. In zijn huis troffen de politie en brandweer spullen aan die wezen op een hennepkwekerij. De bewoner was op het moment van de brand niet thuis. Hij is later aangehouden door de politie.

Bewoner IJhorst aangehouden na brand woning

