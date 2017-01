Gevaar dreigt voor Staphorster rieten daken

STAPHORST/ROUVEEN Monumenteninstanties vrezen teloorgang van de voor Staphorst typische rieten daken in het beschermd dorpsgezicht. Deze karakteristieke dakbedekking hoort net zo bij Staphorst als de klederdracht en het slagenlandschap. "Het riet verdwijnt in rap tempo."

De Monumentenadviesraad in Staphorst, Bond Heemschut en het Oversticht werken samen aan een plan voor behoud van rieten daken in het beschermd dorpsgezicht in Staphorst en Rouveen. Door gemeentelijk beleid en weinig subsidies verdwijnt de karakteristieke dakbedekking langzaam, maar gestaag uit het beschermd dorpsgezicht.

Voorzitter Jouk Huisman van de plaatselijke Monumentenadviesraad luidt de noodklok. "Er moet wat gebeuren. Net als klederdracht en het unieke slagenlandschap hoort riet bij de bijzondere gemeente Staphorst. Daar moeten we trots op zijn."

Er dreigt volgens Huisman gevaar. Subsidies zijn er nauwelijks, zeker voor gemeentelijke monumenten is het karig, maar ook voor rijksmonumenten is er nauwelijks geld als eigenaren een kap willen vervangen.

Daar komt bij dat de gemeente een aantal jaren geleden het beleid aanpaste. Gemeentelijke monumenten verloren de specifieke bescherming voor het deel achter de baanderdeuren. Zo kwam de politiek tegemoet aan eigenaren die minder regels wensten. Het gevolg is volgens Huisman dat op achterhuizen het riet verdwijnt en de veel goedkopere pannen verschijnen. Hij vindt het onvoorstelbaar dat de lokale politiek een paar jaar geleden met dit idee op de proppen kwam.

En dus luidt Huisman de noodklok. Was riet vroeger veel goedkoper dan pannen - de reden dat boeren dit gebruikten - nu is het veel duurder. Het is volgens de Rouvener een geldkwestie. "We zijn allemaal trots op Staphorst, maar zijn we ook trots op de karakteristieke rieten daken in ons beschermd dorpsgezicht en willen we daar als gemeenschap de portemonnee voor trekken? Doen we dat niet, dan is het over dertig jaar voorbij. Riet is voor rijke mensen."

Huisman maakte een inventarisatie van de rieten daken tussen Lichtmis en de hervormde kerk van Rouveen, vanaf 1960 tot nu. Dit is het meest vooruitstrevende, maar ook authentieke deel van het dorpslint. De resultaten zijn volgens hem schokkend. "Het riet verdwijnt in rap tempo."

De lokale monumentenadviesraad, het Oversticht en Erfgoedvereniging Heemschut werken samen aan een plan om het tij te keren in Staphorst. Dit voorjaar overhandigen de drie partijen hun bevindingen en hun oplossing aan B en W van Staphorst.

Huisman wil nog niet vooruitlopen op de plannen, maar één ding is wel duidelijk. "De gemeente, provincie, maar ook het rijk zouden een fors geldbedrag in een pot moeten stoppen voor het behoud van rieten daken. Het geld zou in de vorm van subsidies beschikbaar moeten komen aan eigenaren die hun kap moeten vervangen."