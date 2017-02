Oproep Staphorster vrijwilligers te nomineren voor pluim

STAPHORST Margje Ponstein van Stichting Welzijn Staphorst roept inwoners van de gemeente op vrijwilligers te nomineren voor de vrijwilligerspluim 2017. Deze ereprijs wordt op 9 maart tijdens de vrijwilligersmarkt in Zaal Spoorzicht uitgereikt.

Elke inwoner van Staphorst, IJhorst en Rouveen kan een vrijwilliger nomineren. "We hebben enkele nominaties voor de individuele pluim en de groepspluim, maar ik denk dat er veel meer vrijwilligers zijn die in aanmerking komen voor deze ereprijs", zegt Ponstein.

Voor de derde, nieuwe categorie, een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers onder de 18 jaar, is nog niemand genomineerd. "We weten dat er genoeg jonge vrijwilligers actief zijn in onze gemeente die waardevol werk doen, maar ze moeten wel door iemand genomineerd worden om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingsprijs."

Nomineren kan tot 27 februari via een formulier op www.sws-staphorst.nl. Dit formulier is ook aan te vragen via het SWS-kantoor.