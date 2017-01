OM eist geldboete tegen Rouveense verdachte

ZWOLLE – Het was geen moment van onoplettendheid, maar de veroorzaker van een ongeval in Rouveen lette volgens het Openbaar Ministerie helemaal niet op de weg. De bestuurder hoorde dinsdag een boete tegen zich eisen.

De 67-jarige Hendrik V. had net met zijn auto zijn erf in Rouveen verlaten. Ruim een kilometer verderop kruist de Bisschopsweg de J.J. Gorterlaan. Was V. kort afgeleid, zoals zijn raadsman betoogde, of lette hij gedurende lange tijd niet op? V. zei dat hij 150 meter verderop een trekker zag. Het was zijn eigen trekker, met achter het stuur een vakantiehulp. De trekker stopte en dat leidde tot vraagtekens bij V. Ongemerkt was hij inmiddels de kruising opgereden. Van rechts kwam een auto met daarin een vrouw met haar man. Ze zag V. aankomen maar tot haar schrik stopte hij niet. Ze raakte in een slip en haar auto eindigde tegen een boom. V. zei de auto nooit gezien te hebben.



Remmen

,,Had ik gemerkt dat ik de kruising naderde, dan had ik wel afgeremd en was ik gestopt.'' Hij moment dat hij besefte dat er een auto van rechts kwam, was de botsing al een feit. De vrouw en haar man raakten gewond. Het slachtoffer heeft tot op de dag van vandaag pijn, ,,al is blijvend letsel niet verwacht'', citeerde de raadsman uit het letselrapport.

Bij verkeersongevallen is het altijd de vraag of het slechts een fout was – een kort moment van onoplettendheid – of dat er meer aan de hand was. De officier van justitie betoogde dat laatste. ,,Het uitzicht is niet belemmerd. Er was ter plaatse hooguit wat ontluikend groen. Meneer heeft heel lang die auto kunnen zien aankomen en heeft dus langere tijd niet naar rechts gekeken. Hij heeft niet op het verkeer gelet. En dat is een ernstig verkeersmisdrijf.'' Maar het feit dateert van twee jaar terug.



De officier denkt dat V. inmiddels voldoende geleerd heeft van zijn fout. Hij vroeg om een boete van 750 euro. Een 'ongelukkige gebeurtenis', zo noemde de raadsman het. ,,Het was hooguit een fout. Hij reed amper 30 kilometer per uur.'' En welk nut dient het om de verdachte te straffen voor deze enkele fout, vroeg de advocaat zich af.