Staphorst beslist over nieuwe Lidl

STAPHORST - Anderhalf jaar nadat supermarktconcern Lidl zijn plan voor een compleet nieuwe vestiging in Staphorst bij de gemeente op tafel legde, zal het bouwlicht eind deze maand naar alle waarschijnlijkheid op groen worden gezet. Als de gemeenteraadsfracties volgende week dinsdag instemmen met het voorstel van burgemeester en wethouders wordt de nieuwe supermarkt aan de Rijksparallelweg definitief vastgelegd in bestemmingsplan De Streek.

Twee weken later geeft de gemeenteraad hier dan nog de laatste formele klap op.

Sloop

Zo snel mogelijk na afronding van al het papierwerk en afgifte van de bouwvergunning wil Lidl Nederland dan beginnen met het laten slopen van haar huidige supermarkt op dezelfde locatie. Zowat 2.400 vierkante meter winkelbebouwing gaat tegen de grond om plaats te maken voor een gebouw van ongeveer 2.000 vierkante meter. Kleiner dan het huidige dus, maar in het nieuwe pand krijgt Lidl wel de beschikking over meer winkeloppervlakte. Die ruimte wordt met ruim vierhonderd vierkante meter vergroot naar bijna 1.400 vierkante meter.

Carpool

Burgemeester en wethouders leggen de vereiste bestemmingsplanwijzing nu pas ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In oktober 2015 besliste die al positief en begin 2016 werd de inspraak ook al afgerond, maar de discussie over de aanleg van een aparte carpoolplaats naast het parkeerterrein van Lidl vertraagde de procedure. Recent is overigens besloten dat de nieuwe carpoolplaats er in ieder geval voorlopig helemaal niet komt.

Vier andere struikelpunten zijn aangepast:

Mogelijke overlast door nachtelijk vrachtverkeer is verholpen omdat 's nachts laden en lossen bij nader inzien niet nodig is De verkeersveiligheid op de bevoorradingsroute komt niet in het geding omdat de bevoorrading niet via de Rijksparallelweg) gaat Protesten van concurrerende supermarkten zijn afgewezen door gemeente en raad van State Mogelijke planschadeverzoeken in de toekomst komen voor rekening van Lidl en zijn op die manier afgekaart.

Dus wat de gemeente betreft kan de Lidl verder. Waarbij nog wel afgewacht moet worden of iedereen het er nu wel mee eens is. Zo niet, dan kan het groene licht alsnog op oranje of rood worden gezet via de Raad van State.