Traumahelikopter ingezet bij ernstig ongeval Punthorst

PUNTHORST - Bij een eenzijdig ongeval met een auto op de Nieuwe Dedemsvaartweg (N377) zijn twee gewonden gevallen.

Bij het ongeval is een traumahelikopter ingezet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis in Zwolle overgebracht, één van hen is in kritieke toestand. De N377 is afgesloten en het verkeer wordt over de parallelweg geleid. De auto reed in de richting van Nieuwleusen toen het ongeluk plaatsvond.