Video | Burgemeester Staphorst ontsnapt aan carbid-deksel

STAPHORST - Met een jolig 'Burgemeester pleegt aanslag op zichzelf' twittert burgemeester Theo Segers van Staphorst zaterdagmiddag over een bijna-ongeluk dat hem overkwam bij het afsteken van carbid.

Bij zijn tweet heeft Segers een video gevoegd waarop hij na een bemoedigend 'toe maar burgemeester' een aansteker houdt bij een melkbus met daarin carbid. Gelukkig had hij zijn hoofd naast de deksel, want de snelheid waarmee die er af schoot verraste hem duidelijk. De burgemeester eindigt zijn tweet met de opmerking 'wees voorzichtig met carbid en vuurwerk'. Segers zegt geschrokken te zijn en geen letsel opgelopen te hebben: ,,Een schrammetje in mijn gezicht. Maar verder niks. Gelukkig geen last van mijn trommelvlies of oorsuizen. Want op het moment dat ik schrok vloog een van de oordopjes die ik had gekregen uit''.

Goed georganiseerd

Segers zegt dat de organiserende jongeren geen blaam treft. ,,Ze hadden het terrein netjes afgezet, zodat iedereen op afstand bleef. En ik kreeg oordorpjes en een veilige aansteker. Het probleem zat er waarschijnlijk in dat er al op voorhand gas was ontsnapt bij de lontopening''. Bij zijn rondgang langs feestende jongeren in zijn gemeente, samen met de politie, heeft hij wel een aantal dingen geleerd deze zaterdag. Zoals het gebruik van een bal in plaats van een deksel. ,,Toen ik het carbid aanstak had ik een goede houding. De deksel schoot langs mijn hoofd, maar ja, zo'n metalen ding komt ook weer met een klap neer. Verderop zagen we jongeren het carbid aansteken met een twee meter lange stok, da's dan nog weer veiliger. En er was er zelfs eentje die had uitgedokterd hoe je het carbid op afstand kon aansteken met blue tooth.'' Volgens Segers hadden de jongeren veel aandacht voor de veiligheid en was hij getuige 'van een heel leuk volksfeest'.