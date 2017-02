Video | Staphorst heeft mooiste trainingslocatie voor survivalsporters

STAPHORST - Een hal van vierhonderd vierkante meter waarin je naar hartenlust kunt klauteren en klimmen. Met onder meer touwen, netten en houten balken. Beoefenaars van de survivalsport likken hun vingers bij deze overdekte trainingsaccommodatie op het industrieterrein in Staphorst. Family Fit Indoor Survival is na een verkiezing op de website obstakel.com door vakjury en publiek uitgeroepen tot beste trainingslocatie van ons land.

Trots toont eigenaar Frans Mussche (23) de in Zaltbommel uitgereikte trofee in de overdekte trainingslocatie. Het is een hele bijzondere, die sporters van heide en verre trekt. Tot zelfs van over de landsgrenzen. Zaterdagmorgen verwacht Mussche een stel Belgen. Die rijden naar Staphorst om daar twee uur te trainen. “Maar ze komen hier ook vanuit Rotterdam”, zo geeft Mussche aan dat zijn klanten uit het hele land komen. Dagelijks kan men bij hem terecht. Niet alleen voor survivaltrainingen, maar ook voor powerlessen, work outs en ander sportief vermaak.

