Steeds meer ijsbanen open: hier kan er geschaatst worden

REGIO - Steeds meer ijsbanen in zijn geopend voor het publiek. Wij houden hier een overzicht bij van de plaatsen waar geschaatst kan worden. Het ijs is op sommige plaatsen dunner dan ideaal, voorzichtigheid is geboden.

Hier kan er geschaatst worden:

Appgebruikers bekijken de kaart hier.

Almen

IJsbaan de Vetweide is open. Een deel van de baan wordt opengesteld voor kinderen. Het is evenwel nog niet mogelijk om een hele ronde te schaatsen. De baan is in principe van 11 tot 17 uur open, al wordt per uur bekeken hoe het ijs is.

Locatie: Vunderinkweg t.o. nr. 1 Almen

Brummen

Ook bij Huis Voorstonden in Bramen waagt men zich op het ijs.

Holten

Ook IJsclub De Noordpool in Holten is zondag open.

Locatie: Dorperdijk 5, 7451 MK Holten

Lochem

De ijsbaan in Lochem is zondag ook open. Dat betreft zowel de krabbelbaan als de 400 meter baan. Schaatsers kunnen er vanaf 12 uur terecht.

Locatie: Elzelaan, Lochem

Ommen

De kleine schaatsbaan bij Het Laar in Ommen gaat vanmiddag om 13.00 uur open voor schaatsliefhebbers. Dat heeft de ijsmeester van schaatsvereniging De Doorloper gemeld.

Oostvaardersplassen

Honderden schaatsers komen dit weekend naar de Oostvaardersplassen om een rondje te schaatsen. Het is er prachtig, mede dankzij de winterzon, maar het is oppassen geblazen. Het ijs is namelijk nog te dun, zegt een van de boswachters. ,,Drie tot vier centimeter, eigenlijk is het niet vertrouwd.'' ,,Het kraakt enorm'', zegt een schaatser die net een rondje van zo'n vijf kilometer heeft afgelegd. ,,Maar het ijs is prachtig.''

Ruurlo

De ijsbaan in Ruurlo gaat zondag open. Dat is voor het eerst in vier jaar. De ijsvloer is voldoende aangegroeid om open te gaan, meldt IJsclub Ruurlo zondagochtend. Vanaf 11 uur kunnen schaatsers de baan op.

Locatie: Wiersseweg 47a, 7261 MB Ruurlo

Slagharen

In Slagharen is besloten de schaatsbaan per direct open te gooien, maar alleen voor leden van de ijsbaanvereniging Nooitgedacht e.o. Ter plaatse lid worden is uiteraard mogelijk, meldt de vereniging op Facebook.

Locatie: Schuineslootweg 80, 7777 RC Schuinesloot

Terwolde

Bij de IJsclub Terwolde kan er zondag geschaatst worden.

Locatie: Kadijk 7 7396 NJ Terwolde

Twello

Ondanks dat het ijs nog niet de optimale dikte van minimaal 8 cm heeft, is besloten IJsbaan Twello toch te openen. Gezien de weersvoorspellingen verwachten de beheerders niet dat het ijs nog zal aangroeien. Zij willen deze kans om de ijzers onder te binden niet voorbij laten gaan.

· De ingang is aan de achterkant van basisschool De Wingerd. Kom door het openstaande hek en klim niet over de afrastering!

· Kom zoveel mogelijk op de fiets. Fietsen kunnen worden gestald op het plein van basisschool De Wingerd (tijdens het weekend), op het veld ernaast of bij het gemeentehuis.

· Kom je toch met de auto? Parkeer je auto dan bij het gemeentehuis.

· Om te voorkomen dat je door het ijs zakt, adviseren wij om niet in groepjes bij elkaar stil te gaan staan op het ijs.

· Neem je eigen afval mee terug naar huis.· Houd rekening met elkaar en vooral met de (kleine) kinderen.

Locatie: H.W. Iordensweg 17 Twello

Vorden

De schaatsbaan in Vorden is vanaf 13:30 geopend.

Locatie: Het Hoge 41a Vorden

Zutphen

In Zutphen wordt er bij De Hoven op natuurijs geschaatst. Sinds 13:00 is ook de IJsbaan geopend.

Zwartsluis

Op de uiterwaarden bij Zwartsluis zijn honderden schaatsers aanwezig. De schaatsers wagen zich op het natuurijs ondanks waarschuwingen dat het ijs mogelijk onveilig is. Een schaatser is ten val gekomen en gewond geraakt maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Zwolle

De ijsbaan bij Westenholte van Ijsvereniging WVF is nog net te dun, ijsdikte was rond 10:30 nog 5 cm, nog een paar centimeter te gaan.

Er wordt al wel geschaatst op natuurijs, bijvoorbeeld op de uiterwaarden bij het Engelse werk en in Zwolle-zuid bij het Schellerpark, en bij een kleigat bij Windesheim. Schaatsen op natuurijs kan gevaarlijk zijn doordat het ijs nog niet overal even dik is.

Schaatsen kan helaas (nog) niet in:

Dalfsen

De diverse ijsbanen in de gemeente Dalfsen zijn vooralsnog nog niet voldoende aangevroren om vandaag te openen.

Olst

In Olst kan er nog niet geschaatst worden: