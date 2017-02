Steeds meer spijtoptanten motorclubs kloppen bij politie aan

De clubleden die zich bij de politie melden, zijn ondanks hun angst bereid aangifte te doen van mishandeling en afpersing binnen hun motorclub.

Dat stelt politiecommissaris Pim Miltenburg, in Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van motorbendes.

Zwijgplicht

In kringen van motorclubs als de Hells Angels, No Surrender, Satudarah en Bandidos geldt een strikte zwijgplicht. Ook uitgestapte ex-leden praten niet openlijk over hun eerdere leven als biker. Al helemaal niet met justitie of politie. Toch komen er barstjes in de ‘omerta’, merkt hoofdcommissaris Miltenburg. „Het is nog een klein aantal, maar gelukkig durven leden vaker aangifte te doen.”

„Uit onze onderzoeken blijkt ook dat er veel leden zijn die de clubs willen verlaten, maar dit vanwege de gevolgen gewoonweg niet durven”, zegt Miltenburg.

Bad standings

De afgelopen jaren zijn er volgens de politie vele tientallen zogeheten bad standings geweest. Dan wordt een lid bevolen de club te verlaten. Daarbij is bijna altijd sprake van geweld, bedreiging of afpersing, zegt Miltenburg.

De bad standings onderstrepen volgens Miltenburg dat motorbendes een cultuur creëren waar crimineel gedrag normaal is. „Ze maken er haast een verdienmodel van om mensen buiten te gooien, af te rossen en af te persen.’’

Verschillende burgemeesters dringen aan op een verbod van de outlaw bikersclubs. Miltenburg hoopt dat het snel zover komt.