STEENWIJK/GIETHOORN - De Overijsselse Statenfractie van het CDA is woensdag op bezoek in de gemeente Steenwijkerland. Het politieke uitje staat voornamelijk in het teken van de sectoren transport en toerisme.

CDA'ers bezoeken Steenwijkerland

