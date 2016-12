Cito-toets: Basisscholen uit Kop van Overijssel net iets onder landelijk gemiddelde

KOP VAN OVERIJSSEL - De gemiddelde Cito-score in de Kop van Overijssel ligt met 534,2 iets onder het landelijke gemiddelde van 534,9.

Van de 42 basisscholen in de Kop van Overijssel die afgelopen voorjaar hebben deelgenomen aan de Cito-eindtoets, scoren er negentien boven het landelijk gemiddelde van 534,9. St. Martinus uit Vollenhove scoort daarbij met 541,8 het hoogst, blijkt uit de cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De leerlingen uit groep 8 van die school behaalden een gemiddelde score van 541,8. Nummer twee en drie op de ranglijst zijn basisschool Immanuel uit Steenwijkerwold (541) en CBSPrins Willem-Alexander uit Hasselt (539,6).

De school die in de Kop van Overijssel het laagst scoort op de cito-eindtoets, is De Driester in Kamperzeedijk. Daar was het gemiddelde resultaat van de leerlingen 528,5. De Driester was niet bereikbaar voor een reactie.