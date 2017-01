Dwangsom voor Gieterse blijft in stand

ZWOLLE/GIETHOORN – De dwangsom van 8.600 euro die boven het hoofd hangt van de eigenaar van een woonboerderij aan het Binnenpad in Giethoorn blijft in stand. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de man had aangespannen tegen zijn achterburen. Hij heeft een pad over zijn erf naar de achterburen niet en zeker niet op tijd ‘adequaat’ bestraat.

Het kort geding vloeide voort uit een eerdere procedure tussen de buren. De eigenaar van de woonboerderij aan de voorzijde van het terrein is in maart vorig jaar veroordeeld tot het opnieuw bestraten van het pad naar de achterburen, waarop erfdienstbaarheid rust. Het pad vertoonde gaten tussen de tegels en tegels lagen ongelijk.

Opknappen

Hij moest de boel binnen drie weken opknappen, op straffe van een dwangsom van honderd euro per dag dat het niet gebeurde. Daartoe had de man een bestratingsbedrijf opdracht gegeven, maar het resultaat was niet naar wens, reden waarom de achterburen een invorderingsprocedure zijn gestart. Op grond van foto’s en filmpjes die op de rechtszitting half december werden vertoond constateerde de rechter dat slechts een klein deel van het pad opnieuw is bestraat en dan nog niet ‘adequaat’.

Het grootste deel van de tegels is op veengrond blijven liggen en niet gelegd op een laag straatzand, tegels zijn niet over de hele lengte aaneengesloten gelegd. Daardoor is er nog steeds ruimte tussen de tegels en liggen ze niet stabiel, waardoor de kans op struikelen nog steeds aanwezig is. Temeer omdat de verlichting ‘summier’ is, en de lampen ook niet altijd aanstaan vanuit het huis aan de voorzijde.

De eigenaar van de grond liet zijn advocaat betogen dat er aan een tuinpad in Giethoorn niet zulke hoge eisen gesteld mogen worden als aan de Kalverstraat in Amsterdam, maar dat verweer is door de rechter verworpen. Volgens haar mag er worden aangeknoopt bij de kwaliteitsnormen van de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf voor wat betreft ruimte tussen de tegels, hoogteverschillen en stabiliteit en dat is niet gebeurd.

Het verliezen van het kort geding komt de eiser op nog eens ruim duizend euro te staan aan kosten van de procedure. Bovendien kan de dwangsom uit het eerdere kort geding oplopen tot 20.000 euro, omdat de boel nog steeds niet in orde is. De man heeft zijn huis al jaren te koop staan. Het tegelpad op zijn grond wordt ook door twee andere buren gebruikt.