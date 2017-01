Liftpaal Oldemarkt krijgt Fries vervolg

OLDEMARKT - Het lifttraject Oldemarkt-Steenwijk vice versa krijgt een vervolg richting Wolvega. In de Kop van Overijssel zijn Vollenhove en Blokzijl in beeld voor liftpalen.

Ruim een half jaar na de ingebruikname van de liftpaal in Oldemarkt gaat deze voorziening wellicht de provinciegrens over. Volgende week heeft Marieke Pit van de Overijsselse werkgroep Nieuwe tijd voor Mobiliteit gesprekken in het Friese Wolvega.

Want de busverbinding naar het vanuit Oldemarkt druk bezochte Linde College en het NS-station in Wolvega is verre van optimaal. "In De Blesse kun je overstappen op de bus naar Wolvega. De overstaptijd was 5 minuten en is nu nog maar 2 minuten. Dat gaat bijna niet goed", zegt Pit.

Ook kijken de leden van de in Steenwijkerland actieve werkgroep nadrukkelijk binnen de eigen gemeente. "We kijken of daar andere lijnen mogelijk zijn dan van Oldemarkt via Paasloo naar het NS-station in Steenwijk", zegt Pit. Hiervoor zijn Vollenhove en Blokzijl serieus in beeld.

De liftpaal is in Oldemarkt geïntroduceerd om het gebrek aan openbaar vervoer van en naar het NS-station in Steenwijk op te vangen. Na half zeven 's avonds en in het weekend rijdt er geen bus. Via de openbare Facebookgroep Liftpaal Oldemarkt kunnen lifters of aanbieders van een lift Oldemarkt-Steenwijk en vice versa contact leggen.

Komt in Vollenhove of Blokzijl een liftpaal dan zal daar eveneens een Facebookgroep moeten komen. "Want het is heel lokaal, ons kent ons", zegt Pit, die oproept alle afspraken te melden op Facebook. "Je krijgt alleen maar meer reacties."