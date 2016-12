Schroeven gelegd voor banden politiewagen in Sint Jansklooster

SINT JANSKLOOSTER - Een politiewagen die dinsdagavond laat ter controle bij de oudjaarshuisjes in Sint Jansklooster was, kon daar bijna niet meer wegrijden. Voor de banden van de politieauto waren grote, puntige schroeven neergelegd, die de banden van de dienstwagen lek moesten prikken.

,,Degenen die dit gedaan hebben zullen wel de grootste lol hebben gehad'', zegt Johan Ekkel van de politie IJsselland Noord. ,,Maar ze hebben niet door welke gevolgen dit kan hebben. Een politieauto met lekke banden kan niet op tijd bij levensbedreigende situaties zijn.''

De politie controleert regelmatig bij de oudjaarshuisjes, waar jongeren in Steenwijkerland traditiegetrouw de jaarwisseling vieren. De politie is daarom wel wat gewend, vertelt Ekkel. ,,Er zijn wel vaker dit soort geintjes uitgehaald, en de agenten zijn daarom niet op hun achterhoofd gevallen. Ze controleerden daarom eerst hun banden voor ze in hun auto stapten, en konden de schroeven verwijderen voordat ze voor schade hebben gezorgd.''

Dat de schroeven neergelegd waren om de banden van de politieauto lek te steken, lijdt volgens Ekkel geen twijfel. ,,De schroeven waren schuin in de grond gestoken, met de punten al tegen de banden aan. Op die manier manier zouden de banden sowieso lek zijn gegaan, of er nou voor- of achteruit weggereden zou worden.''