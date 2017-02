article

STEENWIJK / DE POL - Kangoeroe Bertus is weer veilig thuis bij camping de Speulkoele in de Pol. Gisteren ontsnapte de kangoeroe doordat een jonge pup van de eigenaresse even in de wei ging kijken. ,,Daar krijg hij een beetje stress van,'' vertelt eigenaresse Gineke van der Hogen.

Dit is waarom kangoeroe Bertus aan de wandel ging

