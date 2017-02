article

STEENWIJK - Wie graag een kangoeroe wil zien kan het beste in Steenwijk op zoek. Op Facebook circuleert een video van een Kangoeroe die gespot is in Steenwijk.

Video | Loslopende kangoeroe springt door Steenwijk

