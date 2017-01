Steenwijkerland compenseert minima verplicht eigen risico

NOORDWEST-OVERIJSSEL - Waar de gemeente Staphorst haar minima vanaf dit jaar de helft van het (volledig) verbruikte eigen risico terugbetaalt en Zwartewaterland inwoners met een zeer laag inkomen de meerkosten bovenop de wettelijk verplichte eigen bijdrage aan de zorgverzekering tot maximaal 250 euro vergoed, gaat Steenwijkerland dit jaar nog een flinke stap verder.

Vanavond stemt de gemeenteraad daar naar verwachting in met het voorstel van wethouder Dieke Frantzen om het echt uitgegeven eigen zorgrisico (nu 385 euro per jaar) met terugwerkende kracht vanaf 2015 te vergoeden aan inwoners met een inkomen tot net boven de bijstandsnorm (1.120 euro voor alleenstaanden, 1.600 euro voor gehuwden). "En Steenwijkerland kijkt hierbij niet naar iemands financieel vermogen. Dat rekenen we in deze regeling niet bij de draagkracht," aldus Frantzen.

Chronische ziekte

Om in aanmerking te komen voor de Staphorster 'zorgcompensatie' wordt de grens weliswaar opgetrokken tot 120 procent van de bijstandsnorm, maar daar wordt wel weer rekening gehouden met eventueel vermogen. De gemeentelijke regelingen zijn vooral bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of handicap, die vrijwel altijd het verplichte eigen zorgrisico 'kwijt' zijn. Omdat het Rijk in 2015 stopte met elke vorm van zorgkostencompensatie, kunnen gemeenten dit nu - deels met 'Haags' budget - zelf regelen.

Omdat in 2015 en 2016 nog niets werd uitgegeven, heeft Steenwijkerland opgeteld 550.000 euro in kas. De gemeente houdt rekening met zo'n duizend aanvragen van inwoners met een laag inkomen om het betaalde eigen risico bij de sociale dienst te declareren.