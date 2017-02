article

BLANKENHAM - In een woning aan de Blokzijlerdijk in Klankenham heeft zaterdagmorgen een felle brand gewoed. Brandweerkorpsen uit Overijssel en Flevoland waren uitgerukt voor de bestrijding. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. Omwonenden worden door de Veiligheidsregio IJsselland dan ook aangeraden ramen en deuren te sluiten.

Video | Brandweer onderzoekt asbest na woningbrand Blankenham

