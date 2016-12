Video | 'Puinzooi voor niks' na inbraak bij SV Steenwijkerwold

STEENWIJKERWOLD - Twee oude laptops en een treetje fris. Meer is niet buitgemaakt bij een inbraak in het sportcomplex van SV Steenwijkerwold. Maar wat 'n ravage!

Ingetrapte deuren, ingegooide ramen, een vernielde kluis, opengetrokken lades, overal glasscherven. De lijst met vernielingen is schier oneindig. Plaats van handeling is het sportcomplex van SV Steenwijkerwold. Daar is tussen zondag 04.00 en maandag 14.00 uur ingebroken. De ravage is enorm en staat niet in verhouding met de buit: twee oude laptops, een treetje frisdrank en misschien een tientje uit de fooienpot. "Donders nog an toe, wat een puinzooi voor niks", zegt voorzitter Folkert Jellesma moedeloos.

De inbraak is maandag tegen 14.00 uur ontdekt. Jellesma had zich een andere Tweede Kerstdag voorgesteld, toen hij 's middags werd gebeld over de inbraak. "Eén van de leden zag dat de deur niet goed dicht zat, haalde thuis de sleutel, loopt de kantine in en zag dat er was ingebroken. Hij heeft mij meteen gebeld", zegt Jellesma, die op zijn beurt direct de politie inseinde.

De Politie Steenwijkerland hoopt getuigen te vinden die tussen zondag 04.00 en maandag 14.00 uur iets verdachts hebben gezien 'wat mogelijk met deze inbraak te maken heeft'. Dinsdagochtend is de technische recherche geweest in het sportcomplex aan de Oldemarktseweg. "De recherche heeft sporenonderzoek verricht en spullen meegenomen voor onderzoek", zegt Jellesma. De rechercheurs hebben volgens de voorzitter onder meer een plastic zak meegenomen waarin spullen hebben gezeten, een schroevendraaier waarmee 'gemold' is en voetafdrukken veiliggesteld.

Het is niet eens zozeer de buit, de enorme hoeveelheid vernielingen en ravage voor twee oude laptops en een treetje fris maken Jellesma boos. "Die troep is het ergste. Je bent als vrijwilliger heel actief bij zo'n club en dat wordt er heel veel vernield om niets. Er zijn deuren ingetrapt van kasten, van de bestuurskamer, lades opengetrokken en leeg gegooid, draadglas geprobeerd met stenen, krukken en brandblussers in te gooien. Er ligt glas in de gangen en de sportzaal. Ze hebben geprobeerd de kluis open te krijgen. Dat is niet gelukt, maar de kluis is wel vernield."

De inbrekers zijn volgens Jellesma via de kleedkamers binnengekomen en door de sportzaal naar de kantine van de sportclub gegaan. Op de gestolen laptops geen informatie over leden of financiën van de voetbalclub. "De één werd gebruikt voor internet, Facebook en dat soort zaken, de ander om in het weekeinde de wedstrijdformulieren in te vullen."

Ook de gemeente Steenwijkerland is ingeschakeld. Jellesma: "Het gebouw is nog van de gemeente Steenwijkerland. Zodra helder is wat van de gemeente is en wat van SV Steenwijkerwold schakelen we de verzekering in." Op korte termijn voorziet de voorzitter vooral ongemakken. Komende donderdag al, wanneer er kaarten in de kantine op het programma staat. "Dan hebben we altijd wat geld uit de kluis nodig, dat gaat nu niet."