Strengere controle integriteit nieuwe wethouders in Overijssel

Eend in ge­reed­schaps­kof­fer in Nunspeet was al dood

16:17 De eend die zondag dood in een gereedschapskoffer werd aangetroffen langs de Oosteinderweg in Nunspeet, was al dood voordat deze in de koffer werd gedaan. Van dierenmishandeling bleek geen sprake: twee jochies van tien jaar hebben de eend in de koffer gedaan en in het water gegooid, ontdekte wijkagent Jos Joxhorst.