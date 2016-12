Terrorismebestrijder waarschuwt gemeenten vanwege 'Berlijn'



Google+

WhatsApp Foto's 1 Reacties Reageer

Beschrijving EPA

MEPPEL - In een brief aan alle gemeenten roept Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, op tot meer waakzaamheid bij evenementen in december. ,,Wat in Berlijn is gebeurd, kan hier ook gebeuren.”