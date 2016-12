Top 2000: zo stemde jouw regio

REGIO - Stemmers uit onze regio zijn het op veel punten eens met de landelijke lijst van de Top 2000. In de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland staan dezelfde nummers in de top 3 als op de landelijke lijst.

In Drenthe en Overijssel is alleen de landelijke nummer 1 Queen met 'Bohemian Rhapsody' omgedraaid met 'Hotel California' van Eagles, de nummer 2. In Flevoland en Gelderland is de top 3 ook op volgorde hetzelfde als de landelijke lijst.

Opvallend is dat Pearl Jam met 'Black' landelijk gezien op tien staat, maar in onze provincies alleen in Overijssel in de top 10 is terug te vinden, op plaats acht. Onze regio waardeert David Bowie minder dan andere delen in het land. Zijn nummer 'Heroes' staat in de landelijke lijst op de zevende plaats. In onze regio komt het nummer alleen in Flevoland en Gelderland in de top 10 voor (beide plaats tien).

Van de grote steden in het verspreidingsgebied van de Stentor is in Apeldoorn, Zutphen, Harderwijk en Lelystad de volgorde van de top drie precies hetzelfde als bij de landelijke ranglijst. Billy Joel met 'Piano Man' staat in plaats van vierde op de landelijke lijst op de Zwolse lijst tweede. Deventenaren vinden 'Hotel California' beter dan 'Bohemian Rhapsod'.

Grootste verschil met de landelijke ranglijst is te zien in de top 10 van Drenthe. Het nummer 'Hier Kom Ik Weg' van Daniël Lohues staat achtste, terwijl de plaat het in de landelijke ranglijst moet doen met positie 483.

Harderwijkers beoordelen Johnny Cash met 'Hurt' erg goed. Zijn nummer staat op de landelijke lijst op de 28e plaats, maar op de Harderwijk ranglijst staat het nummer van de Amerikaanse zanger zesde.

Hieronder staat een overzicht van de Top 10 van de Top 2000 van zes grote steden en de vier provincies uit het verspreidingsgebied van de Stentor. De lijst wordt tot en met oudejaarsavond uitgezonden op NPO Radio 2.

De top 10 van de Top 2000 van Zwolle, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Harderwijk en Lelystad.

Zwolle Top2000 titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 4 Piano Man Billy Joel 1974 3 2 Hotel California Eagles 1977 4 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 5 11 Fix You Coldplay 2005 6 7 Heroes David Bowie 1977 7 5 Child In Time Deep Purple 1972 8 6 Avond Boudewijn de Groot 1997 9 10 Black Pearl Jam 1991 10 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011

Apeldoorn Top2000 titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 5 Child In Time Deep Purple 1972 5 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 6 4 Piano Man Billy Joel 1974 7 7 Heroes David Bowie 1977 8 16 Comfortably Numb Pink Floyd 1979 9 6 Avond Boudewijn de Groot 1997 10 15 Nothing Else Matters Metallica 1992

Deventer Top2000 titel artiest jaar 1 2 Hotel California Eagles 1977 2 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 5 Child In Time Deep Purple 1972 5 7 Heroes David Bowie 1977 6 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 7 9 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 8 10 Black Pearl Jam 1991 9 6 Avond Boudewijn de Groot 1997 10 4 Piano Man Billy Joel 1974

Zutphen Top2000 titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 5 Child In Time Deep Purple 1972 5 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 6 14 The River Bruce Springsteen 1981 7 4 Piano Man Billy Joel 1974 8 9 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 9 16 Comfortably Numb Pink Floyd 1979 10 6 Avond Boudewijn de Groot 1997

Harderwijk Top2000 titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 4 Piano Man Billy Joel 1974 5 7 Heroes David Bowie 1977 6 28 Hurt Johnny Cash 2003 7 6 Avond Boudewijn de Groot 1997 8 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 9 5 Child In Time Deep Purple 1972 10 9 Wish You Were Here Pink Floyd 1975

Lelystad Top2000 titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 5 Child In Time Deep Purple 1972 5 12 Imagine John Lennon 1971 6 9 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 7 4 Piano Man Billy Joel 1974 8 7 Heroes David Bowie 1977 9 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 10 6 Avond Boudewijn de Groot 1997

De top 10 van de Top 2000 van de provincies.

Drenthe Top2000 titel artiest jaar 1 2 Hotel California Eagles 1977 2 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 6 Avond Boudewijn de Groot 1997 5 4 Piano Man Billy Joel 1974 6 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 7 5 Child In Time Deep Purple 1972 8 483 Hier Kom Ik Weg Daniël Lohues 2008 9 11 Fix You Coldplay 2005 10 15 Nothing Else Matters Metallica 1992

Flevoland Top2000 titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 5 Child In Time Deep Purple 1972 5 4 Piano Man Billy Joel 1974 6 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 7 6 Avond Boudewijn de Groot 1997 8 12 Imagine John Lennon 1971 9 9 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 10 7 Heroes David Bowie 1977

Gelderland Top2000 titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 4 Piano Man Billy Joel 1974 5 6 Avond Boudewijn de Groot 1997 6 5 Child In Time Deep Child 1972 7 8 Mag Ik Dan Bij Jou Claudia de Breij 2011 8 11 Fix You Cold Play 2005 9 9 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 10 7 Heroes David Bowie 1977