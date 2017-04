Tunnel in Nijverdal dicht wegens technische storing

Natuurgebied Urk omgeploegd, Flevolandschap doet aangifte

19:05 Natuurgebied het Staartreservaat op Urk is volledig omgeploegd. Het Flevo-landschap gaat aangifte doen van vernieling. Vermoedelijk is in de avond/nacht van dinsdag op woensdag door de daders met terreinwagens het gebied kapot gecrosst.