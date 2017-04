Tussen regen en zonneschijn is er weer heel wat te doen in de regio

De temperatuur schiet dit weekeinde omlaag en er valt wat regen, maar tussen de druppels en een mager zonnetje is er weer genoeg te doen in de regio. Nog geen plannen gemaakt? Wij, van de Stentor, hebben een paar activiteiten voor je op een rijtje gezet.

Rietsniedersvaartocht langs de rietsnijders in De Weerribben en Wieden

In natuurgebieden De Weerribben en De Wieden in de Kop van Overijssel gaat morgen en zondag een anderhalf uur durende Rietsniedersvaartocht langs rietsnijders die riet oogsten. Het riet uit de Kop, ook wel Kalenberger riet genoemd, wordt in ‘veldbossen’ gebundeld om daarna naar een opslagplaats te worden gebracht. De boot van de Rietsniedersvaartocht komt ook langs de opslag, voordat het riet op onder meer daken van woningen terechtkomt. De boot vaart om 13.30 uur weg vanaf het Buitencentrum aan de Hoogeweg 27 in Ossenzijl. Meer informatie staat op www.buitencentra.nl/weerribben.

Checkpoint-theatershow in het theater in Apeldoorn

Wil jij deelnemen aan een hoovercrafttest of schieten met een zelfgemaakt paintball-kanon? Dan moet je zondag om 15.00 of 19.00 uur een bezoekje brengen aan de Checkpoint-theatershow in Theater Orpheus in Apeldoorn. Haast je wel, want voor deze afgeleide van het EO-televisieprogramma Checkpoint zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar. Tijdens de voorstelling is er ruimte voor de Klapper van de Week, de Kracht van Veel en Lopen over Water in een speciale Maizena-race. Het publiek wordt volop betrokken bij de show. Zo kunnen bezoekers ontdekken hoe geluid zich verplaatst, kunnen zij proberen enorme ringen van rook te ontwijken en ervaren zij zelf hoe snel de bliksem zich door de lucht kan verplaatsen. Kaarten zijn te bestellen op www.orpheus.nl.

Smaak van Zwolle biedt producten uit de stad en wijde omgeving

In Doepark Nooterhof in Zwolle wordt zondag de streekmarkt Smaak van Zwolle gehouden. Op de markt staan standhouders uit Zwolle, maar ook verkopers uit het Salland en de Flevopolder. De producten zijn een mix van groente en fruit, maar ook brood, taart, bier en wijn. IVN Zwolle en Zwolle Groenstad staan ook met een kraam op de streekmarkt. Muziek is er van de Zwolse Trekzakclub, voor kinderen is er een springkussen aanwezig. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur aan de Goertjesweg 1.

Voorjaarsmarkt voor het goede doel in Schalkhaar

Wie een leuke voorjaarsmarkt wil bezoeken en tegelijk een goed doel wil steunen, moet zaterdag op het erf van de familie Koldewee aan de Oerdijk 83 in Schalkhaar zijn. De opbrengst van de markt is voor Stichting Kisiwa, die Keniaanse kinderen uit de armoede helpt. Op de markt is onder meer pootgoed te krijgen en daarnaast zijn er zelfgemaakte producten te koop, zoals groentepakketten van De Heihoeve, natuurlijke honing van Jan Schenk en gehaakte cactussen van Gehaakt door Marijtje. De voorjaarsmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur.

Berkley-Smallertdag luidt seizoen van gezinspark op de Veluwe in

Op zoek naar een uitje voor het hele gezin? Dan is zondag een bezoekje aan de Berkley-Smallertdag op gezinspark ‘t Smallert in Emst de moeite waard. Deze dag wordt het Smallert-seizoen geopend met activiteiten voor kinderen en een kennismaking met forelvissen. Het Peuterfonds en Stichting The Fishing Dutchman staan op de Berkley-Smallertdag centraal. Deze twee goede doelen zetten zich allebei in voor jeugdige vissers met een beperking of ernstige ziekte en laten (laatste) viswensen in vervulling gaan. De Berkley-Smallertdag is zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

Flevolandse bodemschatten liggen op de streekmarkt in Dronten

Flevoland staat bekend om zijn eindeloze akkers en de producten die op die akkers groeien en bloeien zijn zondag te koop op een streekmarkt in Dronten. Op het Havenplein verkopen boeren hun producten en vertellen zij over de manier van verbouwen. De streekmarkt is van 10.00 tot 17.00 uur. Wie niet kan, heeft volgende maand een nieuwe kans, op zaterdag 6 mei.

Tom Waits meets Neil Young in Deventer

Wat als muzieklegendes een nieuwe identiteit aan konden nemen? In de Deventer Schouwburg staat zaterdagavond om 20.30 uur een muzikale complottheorie over Tom Waits en Neil Young op het programma. Tijdens een ontmoeting in een oud café in San Diego krijgen Waits en Young de kans om zich dood te laten verklaren en een nieuwe identiteit aan te nemen. Muziek, maar ook veel spanning staan centraal. Kaarten zijn te bestellen op www.deventerschouwburg.nl.

Lentebier Festival op het terras in Apeldoorn

Liefhebbers van een biertje zijn dit weekeinde aan het juiste adres bij De Graaf van Vlaanderen in Apeldoorn. Op het terras van deze horecaonderneming wordt zaterdag namelijk het Lentebier Festival gehouden. Bierliefhebbers zijn vanaf 14.00 uur welkom om zo’n twintig verschillende lentebieren te komen proeven. De jongens van Woodworks De Band verzorgen rond 16.00 uur een optreden.

Pubquiz sluit Deventer Boekenweek af

Op verschillende plekken in de binnenstad van Deventer is zondag vanaf 15.00 uur een pubquiz. Het vragenvuur is de afsluiting van de Deventer Boekenweek. Teams van vier personen kunnen hun triviale kennis laten zien, maar het is ook mogelijk om gewoon te komen kijken. Meer informatie staat op www.deventerboekenweek.nl.

Kom in de Kas in IJsselmuiden & Luttelgeest

In de Koekoekspolder in IJsselmuiden zetten zaterdag 7 groenten- fruit- en bloemenkwekers de deuren van hun bedrijven weer open. Er is genoeg te beleven tijdens de Kom in de Kas. Het thema dit jaar is: Het is Feest in de kas! U kunt kijken, ruiken, en proeven van de verschillende teelten en producten uit dit tuinbouwgebied. http://komindekasijsselmuiden.nl/