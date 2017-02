Servicehaven Urk in gevaar

URK - Het is nog niet zeker dat de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland op Urk er daadwerkelijk komt. De provincie schort de procedure op omdat er nog teveel onzekerheden zijn.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de provinciale politiek. De haven is bedoeld voor specialistische scheepsbouw en het onderhoud van schepen - om Urk minder afhankelijk maken van de visserij. Maar de voorbereiding verloopt uitermate stroef. De provincie vroeg de gemeente vorig jaar om de haven te ontwikkelen. Urk op haar beurt wilde een hogere provinciale bijdrage, want het budget is nog steeds niet rond.

Rem

Ondertussen zijn de inspraakprocedure afgerond en zijn het zogeheten inpassingsplan en de milieu effectrapportage klaar om te worden behandeld door de provinciale politiek. Maar Gedeputeerde Staten trappen op de rem. Er is nog geen zicht op contracten met grondeigenaren en ondernemers die gebruik gaan maken van de haven, aldus GS. 'De gesprekken lopen, maar zijn nog niet afgerond'.

Houding

Ook plaatst de provincie vraagtekens bij de houding van de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Die zou nog 'onvoldoende houvast' bieden voor een goed onderbouwd besluit. De politiek wordt op 15 februari in beslotenheid bijgepraat.