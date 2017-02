Gemeenten samen ten strijde tegen lage aanvliegroutes

Met inmiddels tegen tienduizend steunbetuigingen heeft de nog maar twee weken geleden in Hoonhorst opgerichte burgerprotestgroep 'Hoog Over(ijssel)' binnen de kortste keren aangetoond dat de lage aanvliegroutes boven dit deel van de provincie voor veel bewoners onacceptabel zijn.

Vooral het lawaai van tienduizenden 'vliegbewegingen' per jaar, de milieuvervuiling door kerosinedampen en de kans op botsingen met vogels baren grote zorgen. Veel publiciteit en steeds meer handtekeningen onder een nog dagelijks gedeelde petitie zorgden snel na de oprichting van de actiegroep al voor dat de omstreden vliegroutes gesprek van de dag werden in de gemeentelijke, provinciale en ondertussen ook landelijke politiek.

'Schandalig'

Vooral het feit dat de bedreigde Overijsselse gemeenten nooit direct betrokken waren bij het uitzetten van de vliegroutes is hier verkeerd gevallen. "Dat vind ik ronduit schandalig. Nogmaals, over luchthaven Lelystad en de uitbreiding hoor je ons niet. Dat is een gepasseerd station. Maar we zijn er samen wel van overtuigd dat de Jumbo's en Airbussen hier ook wat hoger en dus stiller kunnen vliegen. Precies dàt is ook de inzet van de regiogemeenten en op 6 maart praten we elkaar hierover bij in Dalfsen. Alle collega's in de wijde Overijsselse omgeving zijn uitgenodigd - van Hellendoorn tot Steenwijkerland en van Deventer tot Staphorst. Het overgrote deel zal er zijn, hebben ze al laten weten. Of het tot concrete acties komt weet ik niet, maar zo'n gezamenlijke bijeenkomst is op zich al een signaal. een duidelijk signaal," vindt de Dalfser wethouder en initiatiefnemer Ruud van Leeuwen.