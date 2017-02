Kikkers gefopt door hoge temperaturen

VECHTDAL - Kikkers, padden en salamanders zijn door de afgelopen dagen met redelijk hoge temperaturen gefopt. De meest viriele exemplaren zijn al uit hun winterholletje gekropen om een partner te zoeken. Werk aan de winkel dus voor de diverse werkgroepen die er zorg voor dragen dat de amfibieën op hun paddentrek veilig bepaalde wegen kunnen oversteken.

Zoals KNNV werkgroep Padden- en kikkeropvang de Pollen, die elk jaar in actie komt bij natuurgebied Engbertsdijksvenen. Voorzitter Herman Stevens kijkt er overigens niet van op. "We zijn hier elk jaar vroeg vanwege de luwte en de zon. Afgelopen week was het hier zelfs 's nachts boven de 5 graden." Er zijn reeds schermen en emmers geplaatst om de kikkers op te vangen en vervolgens veilig de weg over te zetten. De werkgroep beijvert zich al jaren voor een definitieve vaste voorzieningen. Daarvoor is een bedrag van 90.000 euro nodig.

De echte paddentrek komt pas eind februari/begin maart op gang. Nu de komende dagen en nachten weer kouder worden is de verwachting dat de grote trek nog wel even op zich zal laten wachten.